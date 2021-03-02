وأضاف الوزير ـ في تصريحات أوردتها "قناة "روسيا اليوم " ـ ستكون دول جنوب شرق آسيا صريحة في إخبار المجلس العسكري الحاكم في ميانمار بأنهم قلقون من أعمال العنف في البلاد، وأن المنطقة تحتاج إلى الجمع بين الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو شي والجيش لإيجاد مخرج.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" اجتماعا غير رسمي مع ممثل المجلس العسكري في وقت لاحق اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس.

وكانت ماليزيا دعت أمس رابطة دول "آسيان" إلى لعب دور أكثر نشاطا في إعادة الحياة إلى طبيعتها في ميانمار بعد أسابيع من الاحتجاجات منذ أن قام الجيش بانقلاب في فبراير.