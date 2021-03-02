الخارجية البريطانية تدين اعتداء الحوثيين على جازان بالسعودية: هدفه تصعيد العنف

ريهام عبد الله

أدان دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، اعتداء الحوثيين، على جازان فى السعودية، والذى تسبب فى إصابة خمسة مدنيين، مشيرًا إلى أن هدف الاعتداء فقط هو تصعيد العنف، قائلا: "ملتزمون بإنهاء الصراع وبناء سلام دائم يضمن أمن السعودية".

ونقل حساب وزارة الخارجية البريطانية عبر تويتر، تصريح راب، والذى جاء فيه :"المملكة المتحدة تدين اعتداء الحوثيين اليوم على جازان في جنوب السعودية، والذي تسبب في إصابة خمسة مدنيين وهدفه فقط هو تصعيد العنف، نحن ملتزمون بجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع وبناء سلام دائم يضمن أمن السعودية".



وزارة الخارجية البريطانية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الدفاع المدني في المملكة قال إن مقذوفا عسكريا أطلقته "عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران" سقط في مدينة جازان فأصاب خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة مدنيين ومقيمان من اليمن.

وقالت الوكالة نقلا عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن المصابين تعرضوا "لإصابات متوسطة نتيجة تطاير شظايا وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلان ومحل تموينات وثلاث مركبات مدنية بعدة أضرار مادية".