الخارجية الأمريكية: سنضمن حصول السعودية على أسلحة تمكنها من الدفاع عن نفسها

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إننا سنضمن حصول السعودية على الأسلحة التى تمكنها من الدفاع عن نفسها، موضحة أن الحوثيين فاقموا الأزمة الإنسانية الأليمة لليمنيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية هجوم الحوثيين على مأرب وهجماتهم في المنطقة، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: الحوثيان المعاقبان حصلا على أسلحة من إيران لتهديد المدنيين والملاحة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن التورط الإيراني في اليمن يعقد الأزمة التي نسعى إلى حلها، متابعة: سنواصل مساءلة الحوثيين عن أعمالهم الخبيثة والعدوانية.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن أفعال الحوثيين تشمل خطف المدنيين وتعذيبهم ومنع وصول المساعدات، موضحة أن التهديدات الصادرة من اليمن يتم تنفيذها بأسلحة ودعم من إيران.