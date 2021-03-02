اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية تطالب إثيوبيا بالتحقيق فى وقوع انتهاكات بإقليم تيجراى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 06:24 م
الخارجية الأمريكية تطالب إثيوبيا بالتحقيق فى وقوع انتهاكات بإقليم تيجراى تيجراى
كتب أحمد عرفة

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طالبت وزارة الخارجية الأمريكية رئيس وزراء إثيوبيا، أبى أحمد بالتحقيق بوقوع انتهاكات فى إقليم تيجراى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق احتجزت السلطات مراسلا تابعا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ومترجمين يعملان مع صحفيين من صحيفة فايننشال تايمز ووكالة الأنباء الفرنسية فى إقليم تيجراى فى شمال إثيوبيا حسبما ذكرت المؤسسات الإعلامية الثلاثة.

 

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية في بيان إن فيتسوم برهاني اعتقل من منزله في مقلي عاصمة الإقليم الجمعة بعد عمله مع فريق صحفيين تابع للوكالة على مدى ثلاثة أيام.

 

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن ألولا أكالو الذي يعمل لصالحها اعتقل في مطعم في المدينة نفسها يوم السبت.

 


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