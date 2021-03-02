اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة الأردنية تصادق على مذكرة تفاهم لمكافحة الجرائم مع إندونيسيا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:00 ص
الحكومة الأردنية تصادق على مذكرة تفاهم لمكافحة الجرائم مع إندونيسيا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صادقت الحكومة الأردنية على مذكرة تفاهم بين الأردن وإندونيسيا لمنع ومكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية وتعزيز بناء القدرات لمدة خمس سنوات.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار أساسي من التَّعاون المشترك بين الطَّرفين لمكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية، كما تضمنت إنشاء وتنسيق نشاطات شرطية مشتركة لمنع الجرائم العابرة للحدود، وتبادل المعلومات حول الجرائم، منوهةً أنه يحق للطرفين رفض التعاون إذا كان ذلك يشكل إضراراً بسيادة الدولة وأمنها أو ما يتعارض مع قوانينها المحلية.


الأردن

حكومة الأردن

إندونيسيا

مكافحة الجرائم العابرة للحدود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة