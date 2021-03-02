الحكومة الأردنية تصادق على مذكرة تفاهم لمكافحة الجرائم مع إندونيسيا

وكالات

صادقت الحكومة الأردنية على مذكرة تفاهم بين الأردن وإندونيسيا لمنع ومكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية وتعزيز بناء القدرات لمدة خمس سنوات.

وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار أساسي من التَّعاون المشترك بين الطَّرفين لمكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية، كما تضمنت إنشاء وتنسيق نشاطات شرطية مشتركة لمنع الجرائم العابرة للحدود، وتبادل المعلومات حول الجرائم، منوهةً أنه يحق للطرفين رفض التعاون إذا كان ذلك يشكل إضراراً بسيادة الدولة وأمنها أو ما يتعارض مع قوانينها المحلية.