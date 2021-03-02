الحب الأخير.. صحيفة أرجنتينية تكشف اسم آخر نساء مارادونا.. صور

كتبت ـ فاطمة شوقى

قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إن أسطورة لاعب الكرة الأرجنتينى دييجو أرماندو مارادونا، قبل وفاته كان مهتم بسيدة أعمال تصنع أطقم الكراسى، والتى تدعى جازمين جاربينى، وكان يرغب فى الفوز بقلبها بعد أن أعرب عن إعجابه الشديد بجمالها وشخصيتها.



مارادونا مع جاسيمين حبه الأخير قبل وفاته

قبل وفاته، كان مارادونا مهتمًا بامرأة: جازمين جاربينى، التى صنعت كرسين له وعندما وصلت إليه فى سبتمبر الماضى، انبهر مارادونا بشخصيتها وأخبر صديقته السابقة فيرونيكا أوجيدا، وقال لها أنه يرغب فى مقابلتها مرة آخرى للفوز بقلبها واقامة علاقة رومانسية معها بعد أن وقع فى الحب.

أخبرت والدة ديجيتو فرناندو هذه القصة للصحيفة الأرجنتينية، وقالت أوجيدا "أرادت أن يكون سعيدا وأرادت يلتقى بفتاة، وكنا نحاول إيجاد طريقة له ليكون جيدا ونطلب من تلك الفتاة الخروج معه".

قالت جازمين عن بداية علاقتها مع مارادونا: "لقد صنعنا الكراسي بذراعين لمارادونا، واتصلت بى فيرونيكا أنهم بحاجة إلى مقاعد إضافية"، وعندما انتهوا من الكرسي بذراعين ، تمكنوا من اصطحابه إلى منزل دييجو. كان هذا أول لقاء بين جازمين ونجم كرة القدم، وقالت "تحدثنا كثيرا عن الكلاب لأن لدى 7 كلاب وكان لديه جرو".



جاسمين ومارادونا واصدقائهم

وأضافت جاسمين "كان مهووسا وبى وأراد مقابلتى مرة آخرى، فقد أرسل لى باقة من الورود الحمراء الضخمة ، واعرب عن امتنانه للكراسى التى أحضرتها له، وأصر على أنى اجتمع معه مرة آخرى واصطحب بعض الاصدقاء، فقد أرسلنا لبعضنا البعض صوتيات ضحكنا فيها حتى الموت ، وأخبرته أننى سأحضر لرؤيته فى وقت ما".

وقالت لها شقيقة محاميه ماتياس مورلا فى يوم وفاة مارادونا أنه كان يسأل عنها طوال الوقت، وقالت جاسمين "صدمت كثيرا من خبر وفاته".