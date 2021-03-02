الثنى يؤكد استعداده لتسليم السلطة للحكومة الليبية الجديدة حال منحها الثقة

أكد رئيس الحكومة المؤقتة الليبية عبد الله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء ضرورة الاستعداد للتسليم للحكومة الليبية الجديدة حال منحها الثقة من قبل مجلس النواب.
وشدد الثني - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع لجان الجرد بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة- على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بجرد الأصول الثابتة والمنقولة وجميع الإجراءات الإدارية والمالية تمهيدًا لإجراء التسليم والتسلم لحكومة الوحدة الوطنية بمجرد منحها الثقة من قبل مجلس النواب.
الثنى يؤكد استعداده لتسليم السلطة للحكومة الليبية الجديدة حال منحها الثقةالثلاثاء، 02 مارس 2021 07:04 م
رئيس الحكومة المؤقتة الليبية عبد الله عبدالرحمن الثنى
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أكد رئيس الحكومة المؤقتة الليبية عبد الله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء ضرورة الاستعداد للتسليم للحكومة الليبية الجديدة حال منحها الثقة من قبل مجلس النواب.
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