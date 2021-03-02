الثنى يؤكد استعداده لتسليم السلطة للحكومة الليبية الجديدة حال منحها الثقة

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أكد رئيس الحكومة المؤقتة الليبية عبد الله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء ضرورة الاستعداد للتسليم للحكومة الليبية الجديدة حال منحها الثقة من قبل مجلس النواب.

وشدد الثني - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع لجان الجرد بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة- على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بجرد الأصول الثابتة والمنقولة وجميع الإجراءات الإدارية والمالية تمهيدًا لإجراء التسليم والتسلم لحكومة الوحدة الوطنية بمجرد منحها الثقة من قبل مجلس النواب.