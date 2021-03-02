اليوم السابع
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الثنى يؤكد استعداده لتسليم السلطة للحكومة الليبية الجديدة حال منحها الثقة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:04 م
الثنى يؤكد استعداده لتسليم السلطة للحكومة الليبية الجديدة حال منحها الثقة رئيس الحكومة المؤقتة الليبية عبد الله عبدالرحمن الثنى
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أكد رئيس الحكومة المؤقتة الليبية عبد الله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء ضرورة الاستعداد للتسليم للحكومة الليبية الجديدة حال منحها الثقة من قبل مجلس النواب.
وشدد الثني - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع لجان الجرد بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة- على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بجرد الأصول الثابتة والمنقولة وجميع الإجراءات الإدارية والمالية تمهيدًا لإجراء التسليم والتسلم لحكومة الوحدة الوطنية بمجرد منحها الثقة من قبل مجلس النواب.


عبد الله عبدالرحمن الثنى

ليبيا

الحكومة الليبية

الحكومة الليبية المؤقتة

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