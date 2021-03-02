"التضامن" تبحث كيفية دعم عمال الصيد

كتب مدحت وهبة

توقع وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للثروة السمكية لتقديم كافة أوجه الدعم والحماية اللازمة لعمال الصيد، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد سلمت ، 20 سيدة من العاملات في مجال الصيد بمحافظة كفر الشيخ، شباك الصيد وبدل الصيد الواقية، كدفعة أولية بهدف مساعدتهن على أداء عملهن وحمايتهن من برودة الطقس والأجواء التي يعملون بها، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق مع صندوق "تحيا مصر" لإنتاج بدل للصيادين، والتوسع في صناعة الشباك وجودتها، ولا تكون حكرا على أحد بعينه، مشددة على أن الوزارة تشجع الصيادين على إصدار تراخيص لهم، كي لا يتعرضون للمساءلة، وأن الكارنيه أو الترخيص سيسهل إجراءات حصول الصياد على التأمين الصحي، وحصوله على بطاقة التموين، وأنه يتم توفير أصول إنتاج لهم بفوائد ميسرة، بالتنسيق مع الاتحادات التعاونية.