اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"التضامن" تبحث كيفية دعم عمال الصيد

الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:00 ص
"التضامن" تبحث كيفية دعم عمال الصيد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقع وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للثروة السمكية  لتقديم كافة أوجه الدعم والحماية اللازمة لعمال الصيد، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد سلمت ، 20 سيدة من العاملات في مجال الصيد بمحافظة كفر الشيخ، شباك الصيد وبدل الصيد الواقية، كدفعة أولية بهدف مساعدتهن على أداء عملهن وحمايتهن من برودة الطقس والأجواء التي يعملون بها، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق مع صندوق "تحيا مصر" لإنتاج بدل للصيادين، والتوسع في صناعة الشباك وجودتها، ولا تكون حكرا على أحد بعينه، مشددة على أن الوزارة تشجع الصيادين على إصدار تراخيص لهم، كي لا يتعرضون للمساءلة، وأن الكارنيه أو الترخيص سيسهل إجراءات حصول الصياد على التأمين الصحي، وحصوله على بطاقة التموين، وأنه يتم توفير أصول إنتاج لهم بفوائد ميسرة، بالتنسيق مع الاتحادات التعاونية.

 

 

 


التضامن

دعم عمال الصيد

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تسليم 4069 صيادا وعاملا غير منتظم وثيقة تأمين على الحياة بجنوب سيناء

الإثنين، 01 مارس 2021 05:50 م

تسليم 10 آلاف وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة والصيادين بالإسكندرية

السبت، 27 فبراير 2021 01:09 م

"التضامن" تبدأ تلقى ترشيحات اللجان الفرعية بالمحافظات لاختيار الأمهات المثاليات فى مارس.. ترشيح 2 من كل محافظة للمفاضلة بينها.. ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا وقصة كفاح أبرز المعايير المرشحة للتتويج باللقب

الثلاثاء، 02 مارس 2021 02:00 ص

وزيرة التضامن تطلق مبادرة "ولادنا" لفتح حسابات استثمارية للأيتام

الإثنين، 01 مارس 2021 05:23 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة