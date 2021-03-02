البعثة الأممية لليبيا: يجب عقد جلسة البرلمان الليبى لمنح الثقة للحكومة فى موعدها

كتب أحمد عرفة

قالت البعثة الأممية إلى ليبيا، إنه يجب عقد جلسة البرلمان الليبى لمنح الثقة للحكومة في موعدها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت البعثة الأممية إلى ليبيا: لجنة خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا كيان منفصل عنا.

وفى وقت سابق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي تتشكل لإدارة المرحلة التحضيرية، السابقة على الانتخابات العامة (برلمانية ورئاسية) والمقررة في ديسمبر القادم.

وأوضحت البعثة، أن المادة الأولى من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة، تتعلق بعدد من الأحكام العامة، وهي تقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.