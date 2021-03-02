البابا تواضروس يلتقى عددا من الأساقفة على هامش انعقاد المجمع المقدس.. صور

كتب مايكل فارس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، عدد من الأساقفة على هامش انعقاد المجمع المقدس بالكاتدرائية المرقسية، وهم الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، وأسقفين من المهجر وهما الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند وويست فرجينيا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.

وبدأت صباح اليوم اجتماعات أولى اجتماعات المجمع المقدس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث بدأت لجنة الإيمان والتعليم، الاجتماع الأول، ويعقبها اجتماع جنة العلاقات المسكونة الساعة 11 صباحا حتى 12:30 ظهرا، ثم لجنة الإعلام والمعلومات من 1 ظهرا حتى 2:30 ، ولجنة الرهبة والأديرة من 6-7:30 م، ولجنة شئون الإيبارشيات من 8 – 9:30 م بقاعة سكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

وبدأت جلسات انعقاد المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اجتماعاتها، هذا العام بعد أن توقفت العام الماضى مرتين بسبب انتشار فيروس كورونا، أمس الاثنين، لتنعقد اللجان الفرعية بالمجمع المقدس على مدار ثلاثة أيام وهم 12 لجنة، ويوم الخميس 4 مارس الاجتماع الرسمى بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى، وسوف يكون الموضوع الرئيسى للمجمع المقدس هذا العام هو "كيف كل لجنة تستفيد وتتكيف مع فيروس كورونا؟ والاستفادة التى تقدمها الكنيسة للشعب".

وعقت 5 لجان أولي اجتماعاتها الاثنين، وهى لجنة الرعاية والخدمة، ولجنة الأسرة ولجنة العلاقات العامة ولجنة الطقوس ولجنة شئون الإيبارشيات، وذلك بقاعة السكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس، ويوم الأربعاء 3 مارس تعقد لجنتان اجتماعاتهما وهما لجنة السكرتارية واللجنة الدائمة ثم اجتماع مع البابا تواضروس بالمقر البابوى، ويوم الخميس 4 مارس تعقد الجلسة العام للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس بمركز اللوجوس بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوي، والتي‏ ‏تعلن‏ ‏فيها‏ ‏القرارات‏ ‏والتوصيات الخاصة عقب انعقاد كافة اللجان، والتي من أهمها " خدمة الكنيسة في زمن وباء كورونا" .



البابا تواضروس والأنبا كاراس والأنبا مارك



البابا تواضروس والأنبا يوساب

الأنبا متاؤس والبابا



انعقاد المجمع المقدس