اليوم السابع
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"الاقتصاد ببساطة" يكشف إزاى تحصل على 30% من مرتبك مقدما.. فيديو

الثلاثاء، 02 مارس 2021 06:56 م
"الاقتصاد ببساطة" يكشف إزاى تحصل على 30% من مرتبك مقدما.. فيديو أحمد يعقوب
كتبت ريهام الباشا

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قدم برنامج

الاقتصاد ببساطة

الذى يقدمه أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد باليوم السابع، حلقة اليوم الثلاثاء 2-3 -2021 حلقة عن كيفية حصول العاملين بالحكومة على 30% من مرتبه مقدما، وذلك من خلال الخدمة التي يقدمها كارت ميزة.

وقال يعقوب إن هذه الخدمة تأتى في إطار المبادرة التي أطلقها المجلس القومى للمدفوعات مع بداية 2020، حيث سيتم تحويل 6 ملايين بطاقة مع نهاية 2021، حيث أنه من ضمن المزايا التي ستضمنها المبادرة أنه يمكن للموظف الحصول على 30% من المرتب مقدما، وذلك من خلال شراء السلع والخدمات، حيث يجوز للموظف أن يشترى بعض السلع من خلال مرتب الشهر القادم ، يمكن تسديد تلك المديونية على مدار 6 أشهر دون فوائد، مؤكدا أن السحب النقدى غير متاح.

 


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