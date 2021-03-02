وأضاف الحاكم: أن المفرجات عنهن "وصلن للتو إلى مقر الحكومة وصحتهن جيدة".

وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا الطالبات يوم الجمعة الماضي، في عملية اختطاف تعتبر الثانية من نوعها التي تحدث لطلاب المدارس خلال نحو أسبوع.