أبوجا (أ ش أ)

أعلن حاكم ولاية زمفرا شمال غرب نيجيريا بيلو ماتوال إطلاق سراح 279 طالبة خطفن من مدرستهن الداخلية في قرية جانجيبي النائية، وقال ماتوال- في تغريدة نقلتها صحيفة "بنش" النيجيرية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، "الحمد لله، يسعدني الإعلان عن إطلاق سراح الطالبات المختطفات. وأحث جميع النيجيريين ذوي النوايا الحسنة أن يفرحوا معنا لأن بناتنا الآن في أمان".