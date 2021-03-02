الأمن العام يداهم وكرا لتجارة المخدرات بكرداسة ويضبط هيروين وسلاح

كتب محمود عبد الراضي

استهدف قطاع الأمن العام، وكرا لتجارة المخدرات وإدارة مبيع لمسحوق الهيروين المخدر حيث اتخذ القائمين عليه من الأراضي الزراعية بدائرة مركز كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطهم.

يأتى ذلك فى اطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، خاصة تجار المواد المخدرة ومرتكبى جرائم السرقات بالإكراه وما بحوزتهم من أسلحة نارية.

وتوصلت التحريات بالتنسيق وإدارة البحث الجنائى بأمن الجيزة، إلى قيام عناصر إجرامية خطرة بالإتجار في المواد المخدرة وإدارة مبيع لمسحوق الهيروين المخدر مُتخذين من الأراضي الزراعية بدائرة مركز كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الآثم، مُستغلين الطبيعة الجغرافية للمكان ويتزعمهم عاطل سن 31مقيم دائرة المركزله معلومات جنائية – مطلوب التنفيذ عليه فـي 3 جنايات مخدرات وأنه يختبئ بمزرعة بمنطقة النوبارية بالبحيرة قام بشرائها بمبلغ 6 ملايين جنيه لتقنين ثرائه غير المشروع.

باستهدافه بمأمورية برئاسة القطاع باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمني (الجيزة – البحيرة ) أمكن ضبطه ، بمواجهته اعترف بإدارة مبيع لتجارة مسحوق الهيروين المخدر بالمناطق الزراعية بدائرة مركز كرداسة واستخدام الأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطه الآثم.

وأرشد عن مكان إخفاء المواد المخدرة والأسلحة النارية حيث عثر بداخله على 9 اسطوانات لمسحوق الهيروين المخدر وزنت 3 كجم، و6 بنادق آلية و 66 خزينة و 461 طلقة من ذات العيار، وفرد محلي و 44 طلقة من ذات العيار، ومبلغ 3 مليون ومائة وستون ألف جنيه.