اليوم السابع
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الأمم المتحدة تطالب بـ189 مليون دولار لتوفير "احتياجات إنسانية" فى ليبيا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:43 م
الأمم المتحدة تطالب بـ189 مليون دولار لتوفير "احتياجات إنسانية" فى ليبيا الامم المتحدة- ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

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أفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أن منظمات الإغاثة تناشد المجتمع الدولى من أجل توفير 189 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في ليبيا في عام 2021.

ووفقا للمتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة سيوفر التمويل إمدادات ضرورية لـ 451 ألف شخص - أي 36 % من 1.3 مليون شخص تم تحديدهم، على أنهم بحاجة إلى مساعدة إنسانية هذا العام.

يشمل المستهدفون الأشخاص ذوى الاحتياجات الأكثر شدة بسبب الانهيار الجزئي أو الكلي لمستويات المعيشة والخدمات الأساسية، وزيادة الاعتماد على استراتيجيات التكيف السلبية، ومن بينهم نازحون وعائدون ومهاجرون ولاجئون.

 

 


ليبيا

الأمم المتحدة

لاجئون

مساعدات إنسانية

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