الأردن تفتتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية

ذكرت وسائل إعلام مغربية الليلة أن المملكة الأردنية الهاشمية ستفتتح يوم الخميس المقبل، قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية.
وكان الملك محمد السادس تلقى، في شهر نوفمبر الماضي، اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني، وأبلغه برغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
الأردن تفتتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربيةالثلاثاء، 02 مارس 2021 06:00 ص
الأردن - أرشيفية
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ذكرت وسائل إعلام مغربية الليلة أن المملكة الأردنية الهاشمية ستفتتح يوم الخميس المقبل، قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية.
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