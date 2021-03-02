الآثار تنقل تمثال "أبوصوير" شبيه "أبو الهول" لمتحف الإسماعيلية اليوم.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

تستعد وزارة الآثار، لنقل تمثال شبيه أبو الهول، الذى تم إحباط محاولة بيعه يناير الماضي، من مركز شرطة أبو صوير إلى متحف الإسماعيلية القومي، صباح اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر نقل تمثال شبيه أبو الهول، إلى متحف الإسماعيلية لعرضه للجمهور، وسط اتخاذ إجراءات تأمينية وبالتنسيق مع شرطة الآثار ومركز شرطة أبو صوير .

وأشرفت اللجنة على تغليف التمثال لحمايته من خلال خطوات علمية سليمة لنقل التمثال، باستخدام ونش وأحبال وسيارة مزودة بقاعدة مناسبة، ليتم تثبيت التمثال الأثرى عليها ، تحسبًا لتعرضه للخدش أو الاتلاف ، ولضمان حمايته من الاهتزازات أثناء عملية النقل .

وخضع التمثال لبعض أعمال الترميم، بعد استقراره بمتحف الإسماعيلية القومي، كما سيتم متابعة حالته أوًلا بأول، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل التمثال المضبوط، ومن المقرر أن يدخل ضمن سيناريو العرض المتحفى للمتحف الكبير، بعد انتهاء اعمال الترميم.





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