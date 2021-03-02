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افتحوا الحنفيات للتخلص من عكارة المياه.. رسالة من محافظة الجيزة لسكان العمرانية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:55 ص
افتحوا الحنفيات للتخلص من عكارة المياه.. رسالة من محافظة الجيزة لسكان العمرانية عكارة المياه
كتب سيد الخلفاوى

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تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة باهتمام شديد على مدار الساعة آليات تشغيل خط مياه جديد كأحد مصادر إمداد شبكات مياه الشرب لتحسين ضغوط مياه الشرب بمنطقة العمرانية، استعدادا لفصل الصيف القادم لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
 
وأشار المحافظ إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى قد قامت بأعمال تشغيل الخط لتجربته ومراجعه اتزان المياه بجميع أطراف الشبكة، الأمر الذى قد ينتج عنه بعض العكارة فى المياه ما يستلزم استمراريه الضخ للمياه لحين الانتهاء من نسبه العكارة .  
 
ووجه محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب ورئيس حى العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة الانتهاء منها للتخفيف علي المواطنين.
 
من جانبها ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين بضرورة فتح جميع الحنفيات بجميع العقارات والوحدات السكنية، خاصة الجراجات ومداخل العقارات وتتابع الشركة من خلال فرق الصيانة والمختصين بالمعامل هذه المشكلة على مدار الساعة لحين الانتهاء من حلها وعودة المياة بصورتها الطبيعية. 
 
وتوفرالشركة سيارة مياه شرب نقيه فى جميع الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال على 125 الخط الساخن من تليفون أرضى لتلبيه أى احتياجات للمواطنين على الفور.
 

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العمرانية

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مياه الشرب

الجيزة

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