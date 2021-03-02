اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اعرف توصيات المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:31 ص
اعرف توصيات المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة كورونا جانب من اجتماعات المجمع المقدس
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت لجنة الرعاية والخدمة في المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من عقد اجتماعها مع لجانها الفرعية التسعة، بمقر سكرتارية المجمع فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وخرج الاجتماع بعدة توصيات لمواجهة فيروس كورونا، وأولها ما أسمته اللجنة "الروشتة الإلهية" لمواجهة كورونا بحيث يتم توعية الشعب بها وهي الوصية التي قالها الله لسليمان الحكيم فى الكتاب المقدس ونصها:" إن أرسلت وباءا على شعبي فإن تواضع شعبي وصلي شعبي ورجع عن طرقه الرديئة أشفى الأرض"، إضافة لمخاطر كورونا والإجراءات الاحترازية لمواجهته.

وأقرت لجنة الرعاية والخدمة أيضا توصية جديدة من داخل اللجنة الفرعية الخاصة وهي لجنة رعاية ذوى القدرات الخاصة، وهي إجراء حصر شامل كل المعاقين في كل إيبارشيات الكرازة لمعرفة نوعية الإعاقة والأدوية التي تستخدم للعلاج، وذلك على خلفية وجود حصر سابق بالخدام الذين يخدمونهم في الإيبارشيات.

وتشمل لجنة الرعاية والخدمة، 9 لجان فرعية، وهم لجنة رعاية ذوى القدرات الخاصة، واللجنة الثانية بيوت المغتربين والمغتربات، والثالثة لجنة السجون خاصة بخدمة المسجونين وهم فى السجن وبعد خروجهم وأسرهم، والرابعة لجنة بيوت الضيافة، والخامسة علاج الإدمان والصحة النفسية، والسادسة إخوة الرب الأصاغر والجمعيات، والثامنة لجنة التنمية الاقتصادية تابعة لأسقفية الشباب وتعمل على توفير الإمكانيات المادية على قدر الإمكان لم يريد بدء مشروع، واللجنة التاسعة لجنة المستشفيات القبطية ومراكز الرجاء.


لجنه الرعايه والخدمه

المجمع المقدس

انعقاد المجمع المقدس

لجان المجمع المقدس

الكنيسه القبطيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة