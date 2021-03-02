اعرف توصيات المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة كورونا

كتب مايكل فارس

انتهت لجنة الرعاية والخدمة في المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من عقد اجتماعها مع لجانها الفرعية التسعة، بمقر سكرتارية المجمع فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وخرج الاجتماع بعدة توصيات لمواجهة فيروس كورونا، وأولها ما أسمته اللجنة "الروشتة الإلهية" لمواجهة كورونا بحيث يتم توعية الشعب بها وهي الوصية التي قالها الله لسليمان الحكيم فى الكتاب المقدس ونصها:" إن أرسلت وباءا على شعبي فإن تواضع شعبي وصلي شعبي ورجع عن طرقه الرديئة أشفى الأرض"، إضافة لمخاطر كورونا والإجراءات الاحترازية لمواجهته.

وأقرت لجنة الرعاية والخدمة أيضا توصية جديدة من داخل اللجنة الفرعية الخاصة وهي لجنة رعاية ذوى القدرات الخاصة، وهي إجراء حصر شامل كل المعاقين في كل إيبارشيات الكرازة لمعرفة نوعية الإعاقة والأدوية التي تستخدم للعلاج، وذلك على خلفية وجود حصر سابق بالخدام الذين يخدمونهم في الإيبارشيات.

وتشمل لجنة الرعاية والخدمة، 9 لجان فرعية، وهم لجنة رعاية ذوى القدرات الخاصة، واللجنة الثانية بيوت المغتربين والمغتربات، والثالثة لجنة السجون خاصة بخدمة المسجونين وهم فى السجن وبعد خروجهم وأسرهم، والرابعة لجنة بيوت الضيافة، والخامسة علاج الإدمان والصحة النفسية، والسادسة إخوة الرب الأصاغر والجمعيات، والثامنة لجنة التنمية الاقتصادية تابعة لأسقفية الشباب وتعمل على توفير الإمكانيات المادية على قدر الإمكان لم يريد بدء مشروع، واللجنة التاسعة لجنة المستشفيات القبطية ومراكز الرجاء.