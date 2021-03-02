ارتفاع أسعار المنازل البريطانية فى فبراير

قالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري اليوم الثلاثاء، إن نمو أسعار المنازل في بريطانيا ارتفع بشكل غير متوقع الشهر الماضي، متحديا توقعات بتباطؤه، بينما يستعد وزير المالية ريشي سوناك لاتخاذ تدابير جديدة في الميزانية لتعزيز السوق.

وأضافت الشركة أن أسعار المنازل ارتفعت 6.9 بالمئة على أساس سنوي في فبراير من 6.4 بالمئة في يناير، متجاوزة كل التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أشار إلى تباطؤ إلى 5.6 بالمئة.

وفي فبراير وحده، ارتفعت الأسعار 0.7 بالمئة، بعد انخفاض 0.2 بالمئة في يناير. وكان من المتوقع أن تنخفض الأسعار في فبراير 0.3 بالمئة.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن وزير المالية سيمدد على الأرجح خفضا مؤقتا للضرائب على شراء العقارات حتى يونيو ويعلن خطة جديدة لضمان الرهن العقاري للمشترين لأول مرة.