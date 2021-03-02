اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:30 م
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اجتماع ثلاثى لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:04 م
اجتماع ثلاثى لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدا وزير الخارجية سامح شكرى
أ ش أ

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يعقد وزراء خارجية مصر سامح شكرى، والأردن أيمن الصفدى، وفلسطين رياض المالكى، صباح غد الأربعاء اجتماعا ثلاثيا بالقاهرة.
ومن المقرر أن يتناول الاجتماع، الذي سيعقد بقصر التحرير، تطورات الأوضاع على الساحة العربية والقضية الفلسطينية وسبل إعادة إحياء مسار المفاوضات، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


مصر

الأردن

فلسطين

سامح شكرى

أيمن الصفدى

رياض المالكى

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