اجتماع ثلاثى لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدا

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يعقد وزراء خارجية مصر سامح شكرى، والأردن أيمن الصفدى، وفلسطين رياض المالكى، صباح غد الأربعاء اجتماعا ثلاثيا بالقاهرة.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع، الذي سيعقد بقصر التحرير، تطورات الأوضاع على الساحة العربية والقضية الفلسطينية وسبل إعادة إحياء مسار المفاوضات، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.