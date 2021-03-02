اجتماعات مكثفة للحكومة اللبنانية لإقرار مصير العام الدراسى

يعقد وزير التربية اللبنانى في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، اجتماعات مكثفة خلال الـ24 ساعة المقبلة، للخروج بقرار حيال كيفيّة استمرار السنة الدراسيّة، واحتمال العودة التدريجية الى المدارس. وفق موقع إم تى فى اللبنانى.

كانت اللجنة الفنية لمتابعة أزمة "كورونا" أصدرت بياناً تنفي فيه "ما أوردته بعض المواقع الإلكترونية، بأنها اتخذت قرارا بإعادة فتح المدارس، بدءاً من يوم الإثنين المقبل لجميع الصفوف"، مؤكدة أن "هذا القرار يعود إلى وزير التربية والتعليم العالي"، في وقتٍ حذّر مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض من العودة الى المدارس.

كان نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، قد طالب بأن يتم تأمين كمية محددة من اللقاحات للقطاع التربوي، ومن يرغب من المعلمين والتلاميذ بالتلقيح، مع ضرورة عدم فرض الحضور على المعلمين من ذوي الأوضاع الصحية الحساسة"، معتبراً أن "الخيار الأفضل يبقى التعليم المُدمج".

ومن جهة أخرى، كانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت أمس تسجيل 1888 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في لبنان إلى 376 ألفًا و921 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت . وفق الوكالة الوطنية للاعلام

وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى تسجيل 51 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 4743 حالة، في حين يرقد 898 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 276 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.