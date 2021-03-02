إيطاليا تشهد تراجع الناتج المحلى الإجمالى إلى 1.65 تريليون يورو

فاطمة شوقى

أفادت بيانات صدرت عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "استات" بأن الناتج المحلي الاجمالي في عام 2020 بلغ، وفق أسعار السوق، 1.65 تريليون يورو، حيث تراجع حجمه بنسبة 8.9% بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية، إلى أن الدين العام الإيطالى قفز الى 2.57 تريليون يورو، ما يعادل نسبة 155.6% الى الناتج المحلي الإجمالى.

وقدرت البيانات العبء الضريبي الإجمالي (المباشر وغير المباشر) في عام 2020 بنسبة 43.1% ، وهي نسبة مرتفعة عن العام الذي سبقه (42.4%)، وأشارت الى أن الإيرادات الضريبية والمساهمات انخفضت بحوالي 6.4% أي بمعيار أقل مقارنةً بانخفاض إجمالي الناتج المحلي (7.8%)

ودعا وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، إلى تعجيل إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرا الى الحاجة لمزيد من السرعة في هذا المجال، مضيفا أنه "في الأسابيع القليلة القادمة ستكون لدينا حملة تطعيم تتطلب الإسراع بها، والتي أنتجت بالفعل جهودًا كبيرة إلى الأمام في الأيام القليلة الماضية، لدينا أرقام تسير في الاتجاه الصحيح، لكن لا يزال يتعين زيادة الجهود".

وعلى ضوء صعوبة اللحظة الراهنة والتحدي الذي لا يزال يمثله الفيروس من حيث الإجراءات الواجب احترامها لوقفه، شدد سبيرانتسا على أن "تسريع حملة التطعيم سيوفر لنا قريبًا حلاً أقوى وأكثر أهمية ولمدة أطول بكثير". واختتم بالقول إن "هذا سيسمح لنا بالخروج شيئا فشيئا من هذه الأزمة بطريقة أكثر هيكلية".