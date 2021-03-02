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إيطاليا: ارتفاع كبير بتدفقات المهاجرين نحو سواحل البلاد منذ بداية 2021

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:34 م
إيطاليا: ارتفاع كبير بتدفقات المهاجرين نحو سواحل البلاد منذ بداية 2021 علم ايطاليا
كتب أحمد عرفة

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أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الداخلية الإيطالية يوم الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا فى تدفقات المهاجرين نحو سواحل البلاد منذ بداية العام 2021.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، وصل إلى إيطاليا في الشهرين الأولين من هذا العام، 5306 مهاجرين غير نظاميين، وهو رقم يعادل أكثر من ضعف المهاجرين الوافدين فى نفس الفترة من العام الماضى، حيث بلغت حينها أعدادهم 2553.

وفى شهر فبراير الماضى وحده، وصل 3895 مهاجرا بشكل مستقل أو على متن سفن إنقاذ تابعة لمنظمات غير حكومية وخفر السواحل الإيطالى، من بينهم 398 قاصرا، وجميعهم فروا بشكل أساسى من ليبيا ودعا زعيم "حزب الرابطة الإيطالى" ماتيو سالفينى اليوم إلى السيطرة على ظاهرة تدفقات الهجرة غير النظامية نحو بلاده.


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