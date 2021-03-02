كتب سمير حسنى

أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي، اليوم الثلاثاء، عن أن الرحلات الجوية الدولية هبطت بنسبة 85.6% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، وهبوط الرحلات الجوية المحلية حول العالم بنسبة 47.4%، بحسب بيانات أوردتها عدة مصادر إعلامية متطابقة.

وكشفت "إياتا" عن هبوط حاد لحركة الطيران في الصين خلال يناير مع تحسن في الولايات المتحدة الأمريكية في نفس الفترة.

وفى وقت سابق، أفاد تقرير للاتحاد الدولى للنقل الجوى "اياتا" بأن عام 2020 كان الأسوأ تاريخيا بالنسبة للسفر الجوي على متن خطوط شركات الطيران الأفريقية، وأوضح التقرير أن: "حركة النقل الجوي بشركات الخطوط الجوية الأفريقية انخفضت بنسبة 69.8% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019، وأن قدرات هذه الشركات تراجعت بنسبة 61.5%".