إنقاذ 13 طالبا من الغرق بعد سقوط ميكروباص داخل ترعة بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة الدقهلية، من إنقاذ 13 طالب سقطت بيهم سيارة ميكروباص بقرية كوم الدربى التابعة لمركز المنصورة، بعد اختلال عجلة القيادة فى يد السائق .

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ لمركز شرطه المنصورة من إدارة شرطه النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بمياه ترعة كوم الدربى الموازية لطريق شاوة، وأمام قرية تلبانة دائرة المركز.

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهرى، وتم استخراج السيارة وعدد 13 من مستقليها بمعرفه قوات الإنقاذ النهرى والأهالى، وجميعهم طلبة بالمعهد الدينى الثانوى الأزهرى من قرية تلبانة، حيث كانوا متجهين لمحل إقامتهم عقب أدائهم امتحان نصف العام ، وبالفحص تبين حال سير السيارة الرقم د ع ا 6945 اجره قياده المدعو ر ر 33 سنه سائق قريه تلبانه دائرة مركز المنصورة باتجاه شاوه، بمكان الحادث اختلت عجله القيادة بيده بعد محاولة مفاداة سيارة فى الاتجاه المقابل له، مما أدى إلى انحرافها وسقوطها داخل مياه الترعة المشار إليها.

نجم عن ذلك إصابة مستقلى السيارة بكدمات وسحجات ، وانصراف 9 منهم من المكان ، وتحويل عدد 4 أخرين إلى مستشفى المنصورة الدولي، وجمعهم يقومون بقريه شاوه دائرة المركز، وبسؤال قائد السيارة والمصابين أيدوا ذات المضمون، واتهم المصابون قائد السيارة بالتسبب فى الحادث .

لم يؤثر ذلك على سير حركة السيارات بالمكان، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4724 سنه 2021 جنح مركز المنصورة ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.