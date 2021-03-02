إفريقيا تسجل 3.9 مليون إصابة بكورونا و104 الآف حالة وفاة

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ذكر المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الإفريقي، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في القارة بلغت 3 ملايين و905 آلاف إصابة حتى اليوم.

وأكدت إحصائية المركز الأفريقي - وفق بيان له اليوم- تسجيل 104 آلاف حالة وفاة، بينما تعافى 3 ملايين و484 ألف شخص، مشيرة إلى أن منطقة جنوب إفريقيا المنطقة الأكثر تضررًا من الجائحة.

ويعمل الاتحاد الافريقي على حصول دول القارة على 300 مليون جرعة لقاح للتطعيم ضد فيروس كورونا، عبر مبادرة "كوفاكس" الرامية إلى تسريع إتاحة أدوات مكافحة الفيروس لدى البلدان منخفضة الدخل.

يذكر أن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يدعم كافة بلدان القارة لتحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما يسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض.