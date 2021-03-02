اليوم السابع
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إصابة سائق فى تصادم سيارتي نقل بالعاشر من رمضان.. صور

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:12 ص
إصابة سائق فى تصادم سيارتي نقل بالعاشر من رمضان.. صور سيارة مهشمة نتيجة التصادم
الشرقية – فتحية الديب

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أصيب سائق، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة فى الجسد، صباح اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل، إحداها مُحملة بشُحنة زيت طعام بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان " الصحراوى بالشرقية.   

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعى الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل ثقيل، إحداها مُحملة بشُحنة زيت طعام بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" الصحراوي، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة المحملة بالزيت بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، فيما جرى نقل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السيارة مهشمة نتيجة التصادم
السيارة مهشمة نتيجة التصادم
تصادم السيارات
تصادم السيارات
زجاجات الزيت على الطريق بعد التصادم
زجاجات الزيت على الطريق بعد التصادم

 

 

 


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