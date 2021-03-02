اليوم السابع
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بناء على توجهات الرئيس..

إسماعيل عبده: التخطيط لمؤتمر توطين صناعة المستلزمات الطبية فى مصر

الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:00 ص
إسماعيل عبده: التخطيط لمؤتمر توطين صناعة المستلزمات الطبية فى مصر محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية
كتبت أسماء أمين

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كشف محمد إسماعيل عبدة رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة عن انه يتم التخطيط لاقامة مؤتمر للمستلزمات  الطبية لوضع خريطة لعمل القطاع في مصر وتوطين صناعة المستلزمات الطبية، بناء على توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وأوضح عبده لـ"اليوم السابع" أن المستلزمات الطبية هى من السلع الاستراتيجية التي تسعى الدولة لتوطينها محليًا وسيكون المؤتمر موسعًا، ويضم عدة شركات بالإضافة إلى هيئة الشراء الموحد والهيئة العربية للتصنيع والتنمية الصناعية وكافة المؤسسات المرتبطة بالتصنيع في قطاع المستلزمات الطبية.
 
وأشار رئيس شعبة المستلزمات الطبية أنه تم عقد اجتماع يوم 14 يناير للتجهيز لورشة العمل ووضع التوصيات والخريطة النهائية التي سنسير عليها.
 
وعن صادرات المستلزمات الطبية أكد عبده أن مصر أكبر دولة تصدر مستلزمات طبية لإفريقيا والوطن العربي، ولا توجد دولة في الوطن العربي أو إفريقيا لديها صناعة مستلزمات طبية مثل مصر، ولدينا انتشار كبير في إفريقيا والوطن العربي.

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