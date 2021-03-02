إسرائيل توافق على إعادة فتح السفر الجوى اعتبارا من 7 مارس الجارى

كتب أحمد عرفة

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على المخطط الجديد لإعادة فتح السفر الجوي اعتبارا من 7 مارس الجارى، مما يسمح لآلاف الإسرائيليين بالعودة، بحسب ما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث إنه بموجب القرار سيسمح بدخول ما يصل إلى 3000 إسرائيلي يوميا اعتبارا من يوم الأحد 7 مارس، بالتنسيق بين وزارتي المواصلات والصحة، على أن يشمل هذا العدد كذلك الأشخاص الذين يمرون عن طريق المعابر البرية.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، سيجرى إلزام الإسرائيليين العائدين من الخارج بالمكوث في حجر صحي منزلي حسب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بما في ذلك ما يخص مسألة الفحوصات الاستباقية، ما عدا المواطنين الملقحين أو المتعافين الذين سيكونون ملزمين أيضا بالخضوع لفحوصات. على أن يجرى تطبيق الحجر الصحي المنزلي بشكل مركز من قبل الشرطة مع إعطاء الأولوية القصوى لمهمة تطبيق المكوث في حجر صحي بالنسبة للعائدين من الخارج كما ستخصص الموارد الضرورية للشرطة الإسرائيلية من أجل أداء مهمة تطبيق القانون مع التركيز على إضافة ما يصل إلى 660 مفتشا من موظفي الدولة بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي.



ووفقا للقرار سيستمر الترويج للوسائل التكنولوجية ولسن القوانين اللازمة لتطبيق المكوث في حجر صحي منزلي، كما سيتم تشغيل فنادق حجر صحي لصالح الأفراد الذين يتعذر عليهم المكوث في حجر صحي منزلي وسيسمح للإسرائيليين الملقحين بمغادرة إسرائيل رهنا بالقيد على حجم الرحلات الجوية الذي سيوضع من قبل وزيرة المواصلات ومع استيفاء شروط وزارة الصحة، وبالتزامن مع ذلك تشكيل لجنة تكلف بالنظر في الطلبات الاستثنائية لمغادرة إسرائيل المقدمة من إسرائيليين غير ملقحين.