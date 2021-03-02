إسبانيا تؤكد إصابة 1800 عجل فى شحنة متجهة إلى ليبيا بداء "اللسان الأزرق"

فاطمة شوقى

أكدت السلطات الإسبانية، أن شحنة من العجول كانت متجهة إلى ليبيا عادت مجددا للبلاد، وذلك لإصابتها بداء اللسان الأزرق، حسبما قالت صحيفة "إيرالدو" الأرجنتينية.



سفينة

وأكدت إسبانيا عدم صلاحية الشحنة التى تقدر بـ 1800 عجل، حيث أصدر وزير الزراعة الإسبانى لويس بوتشاديس قرارا بإعدام 895 عجلا، لأنها اعتبرت غير صالحة للتصدير، بناء على فحص الأطباء البيطريين، حيث أن السفينة عادت بالعجول إلى إسبانيا، حيث أمرتها السلطات يوم الخميس الماضي بالرسو، بعد أن أمضت نحو شهرين في البحر الأبيض المتوسط ، دون أن تتمكن من تفريغ الشحنة في أي دولة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سفينتان تحملان حوالى 2700 عجل تم رفضها بسبب مغادرة إسبانيا وهى مصابة بمرض اللسان الأزرق،وكانت السفينة التى تسمى "كريم الله" هى سفينة متهالكة كانت رست على ميناء قرطاجة الإسبانية.