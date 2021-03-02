إزالة 79 حالة إشغال وضبط تكاتك غير مرخصة وبناء مخالف بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت مدينتي الزقازيق وبلبيس حملات مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة من الشوارع الرئيسية وضبط التكاتك المخالفة ومصادرة الشيش من المقاهي غير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا.

وتنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات، وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدير إدارة المرور وإدارتي المواقف والمتابعة الميدانية بالديوان العام بتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الإنضباط للشارع.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالاشتراك مع إدارة المرور لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وأسفرت عن ضبط 8 تكاتك، وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتعاون مع شرطة المرافق بحملة لرفع الإشغالات المخالفة، وأسفرت عن تحرير 15 محضر إشغال، وإزالة 79 حالة إشغال وتحرير 2 محضر بيئة وتحرير محضرين ضد أصحاب مقاهي مخالفة لتقديم الشيشة وتم مصادرة 22 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

على جانب آخر، أكد محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية يقظة لأي محاولات للبناء بدون تراخيص قانونية بنطاق المحافظة، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف اللجان الدورية لرصد أي تعديات مخالفة وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تأكيداً على فرض سيادة القانون على الجميع.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان والإدارة الهندسية بالوحدة من شن حملة لإزالة شدة خشبية للدور الثالث بسراج الدين التابعة للوحدة المحلية بكفر أيوب على مساحة 140 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة.

جانب من الحملة

حملة لضبط التكاتك المخالفة