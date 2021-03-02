اليوم السابع
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إزالة إعلانات مخالفة وإشغالات فى حملة بشوارع مدينة المنيا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:22 م
إزالة إعلانات مخالفة وإشغالات فى حملة بشوارع مدينة المنيا إزالة إعلانات
المنيا-حسن عبد الغفار

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أزالت إدارة الإعلانات بمدينة المنيا، عشرات الإعلانات المخالفة والمنتهية مدتها، والإشغالات التى عطلت الحركة المرورية بالشوارع العامة بمدينة المنيا .

وقال رئيس المدينة العميد محمد صلاح أبوكريشة، إن رئاسة مركز ومدينة المنيا تمكنت من رفع لافتات وإعلانات مخالفة من شارع سعد زغلول وشارع الجمهوريه بنطاق أحياء شمال ووسط المدينه لتوسعة الطريق أمام حركة السيارات، كما قامت برفع عشرات الإعلانات المخالفة من على أعمدة الإناره حفاظًا على أرواح المواطنين ولاستعادة الشكل الجمالى للمدينة.

كما تم إزالة 13 حالة إشغال لإعلانات مخالفة بمنطقة شارع الجمهورية، وذلك فى ضوء الخطة الموضوعة لإزالة الإعلانات والإشغالات المخالفة وعمل اللازم قانونا حيال المخالفين.

ولفت إلى استمرار حملات رفع الإشغالات، والتى استهدفت جميع شوارع المدينة، وتم رفع كافة الاعلانات المخالفه التى تعوق حركة المواطنين والسيارات أو التى تؤثر بالسلب على المظهر الجمالى وتعوق رؤيه المارة وقائدى السيارات.

 


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