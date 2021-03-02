أيادى تتلف فى حرير.. أمانى ربة منزل تصنع فوانيس رمضان من الخرز.. فيديو

الشرقية - فتحية الديب

أجرى" اليوم السابع"، بث مباشر، مع أمانى نبيل الحاوى، إبنة مركز الحسينية بالشرقية، والتي سردت قصة كفاحها وعشقها لتصنيع المجسمات من الخرز واستغلال موهبتها في تصنيع الفوانيس لإدخال الفرحة على قلوب جيرانها ومساعدة زوجها على المعيشة.

وأضافت أمانى، أنها تقوم بتصنيع المنتجات وتقوم ببيعها للمواطنين خاصة جيرانها بأسعار مناسبة، كالفوانيس والمفروشات المخرزة وكذلك الكريستال، وأنها تستطيع أن تقوم بمنتجات متعددة ولكن ينقصها المواد الخام ومتطلباتها، وبالتالي هي تقوم حاليا بتصنيع المنتجات وفق الطلب، مشيرة إلى أن الإنترنت ومقاطع الفيديو ساعدها كثيرا في تنمية موهبتها،

موضحة أنه في الفترة الأخيرة بعد الزواج وإنجاب 3 أطفال، الحياة اختلفت كثيرًا، بدأت المتطلبات تزيد على زوجي الذي يعمل حداد مسلح بأجر يومى ويعاني من ظروف صحية، فقررت أمارس هوايتي المفضلة من المنزل وأبيع للناس، وهو يشجعني ويقف بجواري، وفى نفس الوقت لم يأخذنى عملى فى تصنيع المشغولات عن القيام بأمورى المنزلية ورعاية أطفالى".