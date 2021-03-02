اليوم السابع
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أوقاف الأقصر تستعد لافتتاح مسجدين جديدين تم بناؤها بالجهود الذاتية.. صور

الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:38 ص
أوقاف الأقصر تستعد لافتتاح مسجدين جديدين تم بناؤها بالجهود الذاتية.. صور الانتهاء من بناء مسجدين جديدين بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر ، أن المديرية تستعد لافتتاح مسجدين جديدين، تم الانتهاء من بنائهما بالجهود الذاتية.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، فى بيان صحفى، أنه سوف تقوم مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر يوم الجمعه القادم الموافق 2021/3/5، بإفتتاح المسجدين الجديدين وهى من المساجد التى تم الإنتهاء من بناؤها بالجهود الذاتية، وهما مسجد بلال بن رباح بمنشاة العمارى بمدينة الاقصر، ومسجد الرحمه ببندر إسنا بمركز ومدينة إسنا، وذلك بحضور كلا من قيادات الدعوة بالمديرية وبإدارة أوقاف بندر الأقصر وإدارة أوقاف إسنا، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية والمواطنين.

وفى نفس السياق يتابع قيادات مديرية أوقاف الأقصر العمل على قدم وساق فى 6 مساجد جديدة بمناطق متفرقة للمحافظة وذلك لتقديم أفضل خدمات للمواطنين بمساجد أكثر خلال الفترة المقبلة، حيث يقول وكيل أوقاف الأقصر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تلك المساجد الجديدة يجرى العمل داخلها على مدار اليوم لافتتاحها خلال أقرب فترة ممكنة، وهى ما يلي:- (مسجد نجع الوحدة بمركز ومدينة الطود - مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود - مسجد الخوالد بنجع الخوالد بمركز ومدينة الطود - مسجد الظاهرى بنجع الظاهرى بمركز ومدينة الطود - مسجد المجمع الإسلامى بقربه العبور بمركز ومدينة الطود - مسجد الفاروق عمر بقربه الشيخ سلطان بمركز ومدينة الطود).

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه يتابع تلك الأعمال بجولات على المساجد التى يجرى تجهيزها والإنشاءات داخلها وذلك للمرور على الطبيعة لمشروعات بناء المساجد التى تنفذها المديرية فى خطتها لهذا العام، والوقوف على نسب التنفيذ المحققة والاطلاع عن قرب عن طبيعة معدلات الإنجاز بها، حيث يتابعها بجولات برفقة الشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية.

 

الأوقاف تستعد لإفتتاح مسجدين جديدين بالأقصر
الأوقاف تستعد لإفتتاح مسجدين جديدين بالأقصر

 

تجهيز المساجد الجديدة لافتتاحها بالأقصر
تجهيز المساجد الجديدة لافتتاحها بالأقصر

 

تجهيزات مسجد الرحمه ببندر إسنا بمركز ومدينة إسنا
تجهيزات مسجد الرحمه ببندر إسنا بمركز ومدينة إسنا

 

مسجد الرحمه ببندر إسنا بمركز ومدينة إسنا
مسجد الرحمه ببندر إسنا بمركز ومدينة إسنا

 


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