أمين عام رابطة العالم الإسلامى يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السريلانكي بعد وقف حرق جثث وفيات كورونا

كتب - إسماعيل رفعت

- شكر استجابة سريلانكا لطلب الرابطة بالتوقف عن حرق جثث ضحايا كورونا المسلمين

تلقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية دينيش غوناواردينا، وأوضح وزير الخارجية السريلانكي أن الحكومة السريلانكية وافقت على طلب الرابطة بالتوقف عن حرق جثث موتى المسلمين وفقاً للإجراءات الإسلامية.



الدكتور محمد بن عبدالكريم

فيما قدّر الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى تجاوب الحكومة السريلانكية مع طلب الرابطة بعدم حرق موتى المسلمين المصابين بكوفيد19 وفقاً للأحكام الشرعية، مؤكداً أن ذلك يصب في تعزيز العلاقة الوثيقة بين رابطة العالم الإسلامي بما تمثله من مرجعية عالمية للشعوب الإسلامية وبين الحكومة السريلانكية.