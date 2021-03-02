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أمير الكويت يصدر مرسوما لتشكيل حكومة جديدة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:48 م
أمير الكويت يصدر مرسوما لتشكيل حكومة جديدة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت
كتب وكالات

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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح أصدر مرسوما اليوم الثلاثاء بالموافقة على حكومة جديدة، وتتولى الحكومة الحالية مهمة تسيير الأعمال منذ استقالتها فى يناير بعد أزمة مع البرلمان.

 

وأعلن رئيس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أنه رفع اسماء الوزراء فى حكومته الجديدة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لإقرارها.

 

وقال رئيس الوزراء فى بيان نشره على تويتر إنه استحدث حقيبتين جديدتين، الأولى وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة والثانية لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال إن المرحلة القادمة تتطلب "تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإدارى والمالى وأدواته سواء فى الجهاز الحكومى أو خارجه".

 

وأشار إلى أن وزارة الدولة لشون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعنى بتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبرانى والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات.

 

 

 

 


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