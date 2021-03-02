أمريكا: رئيس الوزراء العراقى يحاول جاهدا حماية البعثات الدبلوماسية

كتب أحمد عرفة

قال ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، إن مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقي يحاول جاهدا حماية البعثات الدبلوماسية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، خلال حواره مع قناة العربية الحدث، أنه عندما يحاول مصطفى الكاظمي محاسبة المخلين بالأمن تهدده ميليشيات إيران بالقتل.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، أن الوضع في ليبيا هو الأفضل حتى الآن ولكن لدينا مشكلة مع الميليشيات الأجنبية.

وفى وقت سابق قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، لشئون الشرق الأدنى، إن تركيا تقوم بالكثير من الخطوات غير الإيجابية بدول المنطقة ما شكل تحد للإدارة الأمريكية.

وعن الوضع فى ليبيا، أضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكى، في مقابلة بقناة العربية، إن الميليشيات المسلحة الأجنبية هناك تمثل أكبر تحد يواجه المجتمع الدولى، مشددا على رفض بلاده لوجود قواعد تركية وروسية دائمة في ليبيا، مضيفا: لا نريد للروس أيضا إقامة قواعد في الضفة الجنوبية للناتو"