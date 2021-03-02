اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 06:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا: رئيس الوزراء العراقى يحاول جاهدا حماية البعثات الدبلوماسية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 06:11 م
أمريكا: رئيس الوزراء العراقى يحاول جاهدا حماية البعثات الدبلوماسية مصطفى الكاظمى، رئيس الحكومه العراقيه
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، إن مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقي يحاول جاهدا حماية البعثات الدبلوماسية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، خلال حواره مع قناة العربية الحدث، أنه عندما يحاول مصطفى الكاظمي محاسبة المخلين بالأمن تهدده ميليشيات إيران بالقتل.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، أن الوضع في ليبيا هو الأفضل حتى الآن ولكن لدينا مشكلة مع الميليشيات الأجنبية.

وفى وقت سابق قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، لشئون الشرق الأدنى، إن تركيا تقوم بالكثير من الخطوات غير الإيجابية بدول المنطقة ما شكل تحد للإدارة الأمريكية.

 

وعن الوضع فى ليبيا، أضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكى، في مقابلة بقناة العربية، إن الميليشيات المسلحة الأجنبية هناك تمثل أكبر تحد يواجه المجتمع الدولى، مشددا على رفض بلاده لوجود قواعد تركية وروسية دائمة في ليبيا، مضيفا: لا نريد للروس أيضا إقامة قواعد في الضفة الجنوبية للناتو"

 

 


ليبيا

شنكر

العراق

أمريكا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة