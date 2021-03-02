أمريكا تطالب بإجراء تحقيقات دولية بشأن انتهاكات إثيوبيا لحقوق الإنسان فى تيجراى

كتب أحمد عرفة

أعرب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء الإثيوبى أبي أحمد، عن قلق بلاده بشأن الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في تيجراى، وكذلك بشأن حرية الصحافة، مطالبا الحكومة الإثيوبية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين، بما فيهم اللاجئين، ومنع المزيد من العنف، على خلفية تقارير موثوقة عن الفظائع وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، دعا وزير الخارجية الأمريكى إلى الإنهاء الفورى للأعمال العدائية وانسحاب القوات الخارجية من تيجراى، بما فى ذلك قوات الأمن الإقليمية فى أمهرة والقوات الإريترية، كما طالب حكومة إثيوبيا بالعمل مع المجتمع الدولى لتسهيل إجراء تحقيقات مستقلة ودولية وذات مصداقية فى انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها في تيجراى ومحاسبة المسؤولين عنها.

ولفت وزير الخارجية الأمريكى إلى إعلان إثيوبيا الأخير عن وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى تيجراى، مؤكدا على ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها بشأن الوصول الآمن للمساعدات إلى الجميع، وأن الولايات المتحدة لا تزال على استعداد للمساعدة في حل النزاع، والتزامها بتقديم المساعدة الإنسانية للسكان الضعفاء في جميع أنحاء إثيوبيا.