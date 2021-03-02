أمريكا تتهم الحوثيين باستهداف الملاحة الدولية

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن دعم إيران للحوثيين أطال مدى الحرب وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية فى العالم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن ميليشيات الحوثى استهدفت الملاحة الدولية بغض النظر عن طابعها المدنى أو العسكرى.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: ملتزمون بمحاسبة قادة ميليشيات الحوثى على أفعالهم فى اليمن، موضحة أن ميليشيات الحوثى وبدعم من إيران شنت حربا دموية على الشرعية فى اليمن.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على القياديين فى ميليشيا الحوثى منصور السعدى وأحمد الحمزى.