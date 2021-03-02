أسهم اليابان تغلق منخفضة مع جنى مستثمرين الأرباح

عكست الأسهم اليابانية اتجاهها لتغلق منخفضة اليوم الثلاثاء، مع جني مستثمرين الأرباح عقب الصعود القوي للمؤشرات قبل نهاية السنة المالية في الشهر الحالي.

ويغلق المستثمرون دفاترهم بنهاية السنة المالية في اليوم الأخير من مارس، ويتطلع الكثير من المتعاملين في السوق لجني الأرباح من صعود نيكي 87 بالمئة في العام المنصرم ليسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن ثلاثة عقود.

وأغلق المؤشر نيكي على هبوط 0.86 بالمئة إلى 29408.17 نقطة بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 1894.85 نقطة. وكسب المؤشران أكثر من اثنين بالمئة أمس.

وقال كيوشي إيشجاني من ميتسوبيشي يو.إف.جيه كوكوساي آست مانجمنت "لا أتوقع أن تدخل الأسهم في موجة هبوط، ولكنها ارتفعت كثيرا حتى أن تماسك السوق سيستغرق شهرا على الأقل.

"سيتحرك نيكي صعودا وهبوطا في الشهر الجاري لأنها الفترة السابقة لنهاية السنة المالية مباشرة، ولكن يحتمل أن تخرج الأسواق من هذا النطاق الشهر المقبل".

وهبط سهم زد هولدينجز 4.82 بالمئة ليصبح أكبر خاسر على نيكي حتى مع إعلان وحدة الانترنت التابعة لسوفت بنك عن خطط لاستثمار 500 مليار ين (4.7 مليار دولار) في التكنولوجيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

ونزل سهم شركة ميتسوي إي آند إس هولدينجز لبناء السفن 4.09 بالمئة وكان ثاني أكبر خاسر على المؤشر وتلاه سهم إن.تي.تي داتا وفقد 3.87 بالمئة.

وكان قطاعا النقل البحري والجوي هما أكبر خاسرين بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو. ونزل سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 2.13 بالمئة وخسر سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 3.48 بالمئة.

وتقدم 60 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 161.