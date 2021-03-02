أسعار الذهب فى مصر ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 768 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب في التعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيهين عند المقارنة بسعر الإغلاق أمس الاثنين، حيث ارتفع الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 766 إلي 768 جنيها للجرام، وذلك مع تغيرات عدة وتذبذب مستمر في سعر الذهب عالمياً آخر 24 ساعة.

وكانت أسعار الذهب تراجعت أمس بختام التعاملات بقيمة 6 جنيهات وذلك مع هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً عند 1715 دولارا، لكن مع ارتفاع سعر أوقية الذهب الآن إلي 1730 دولار فإن السوق المصري شهد تحركا نحو الارتفاع بقيمة جنيهين، وسط توقعات باستمرار تذبذب أسعار الذهب.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 يسجل 658 جنيها.



عيار 21 يسجل 768 جنيها.



عيار 24 يسجل 877.71 جنيه



أونصة الذهب 1730 دولار.



الجنيه الذهب 6144 جنيها.

أسعار الذهب على المستوى العالمي تضررت بصورة ملحوظة مساء أمس من ارتفاع الدولار، وكذلك انتعاش في سوق الأسهم، وهذا يفتح شهية المستثمرين للمخاطرة والتخلي عن الذهب بوصفه ملاذ آمن أوقات الأزمات والاضرابات السياسية أو الاقتصادية أو وقت انتشار الأمراض والأوبئة.

حركة الذهب عالميًا وفي السوق المصري ستواصل تغيرها وتذبذها خلال الساعات القادمة، بعد 24 ساعة كانت مليئة بالتغيرات المستمرة، فبعد أن فتح الذهب تداوله أمس الاثنين على ارتفاع كبير لسعر الأونصة تجاوز 1.1 % لتسجل 1750 دولار، إلا أن الأسعار تراجعت بختام تعاملات نفس اليوم إلى 1715 دولار، وفتح الذهب تعاملات اليوم على متوسط سعر 1720 إلي 1721 دولار للأونصة ثم ارتفع الآن إلي 1730 دولار.