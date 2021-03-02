اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:49 م
خالد صلاح
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أذربيجان تسجل 352 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:35 م
أذربيجان تسجل 352 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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سجلت السلطات الصحية في أذربيجان 352 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 235 ألفًا و14 مصابًا على مستوى البلاد.
وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، اليوم نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و225 حالة عقب تسجيل حالتين وفاة منذ أمس الإثنين، وبلغ عدد المتعافين من المرض 228 ألفًا و982 شخصًا، فور تسجيل 143 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.


أذربيجان

كورونا

كورونا فى أذربيجان

فيروس كورونا

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