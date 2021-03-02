أخبار مصر.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدا وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى

نشر اليوم السابع خلال الساعات عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تأجيل العمل بقانون الشهر العقارى لـ30 يونيو 2023، إضافة إلى تحذير هيئة الأرصاد من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدا وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى.

وفيما يلي موجز لأهم الأخبار

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تشريعية النواب توافق على تأجيل العمل بقانون الشهر العقارى لـ

30

يونيو

2023

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالإجماع خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، على تأجيل العمل بقانون الشهر العقارى حتى 30 من يونيو 2023.

الحكومة

الرئيس السيسى وجه بمد أذرع التنمية بكافة قطاعات شمال وجنوب

‏

سيناء

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في إطار حرص الحكومة على متابعة سير تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى ‏مختلف القطاعات على أرض سيناء، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس ‏مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ‏حول الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة فى محافظتى شمال ‏وجنوب سيناء‎.‎

الحكومة

عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع تتميز بوجود لمبات تنذر بقرب نفاد الرصيد

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فصل التيار الكهربائي عن المستهلك بشكل مفاجئ بالعدادات مسبوقة الدفع دون سابق إنذار، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء.

أول صور للطفل المصرى

"

ريان

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بعد نجاح حقنه بأغلى دواء فى العالم بـ

34

مليون جنيه

أعلنت الدكتورة ناجية على فهمى، أستاذ أمراض المخ والأعصاب، ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس، نجاح عملية تلقى أول طفل مصرى مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكى، الدواء الأغلى سعرا فى العالم ويسمى "زولجينزما zolgensma".

560

ألف طالب يؤدون امتحان الفلسفة والأحياء بالثانى الثانوى إلكترونيا

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الطلاب

منصة الامتحان عملت بكفاءة والإجابة عن الأسئلة استغرقت دقائق

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و

3

مستويات أمان بمنصة اختبارات الثانوية العامة لوصول الامتحان

تمكن أكثر من 560 ألف طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى من أداء الامتحانات بالفصل الدراسى الأول فى مادتى الأحياء والفلسفة والمنطق على منصة الامتحان الإلكترونية، حيث أكد الطلاب الانتهاء من الإجابة عن الأسئلة فى دقائق حيث تضمن امتحان الأحياء 21 سؤالا جميعها اختيار من متعدد.

وزيرة الصحة

تطعيم

13

مليونا و

606

آلاف طفل منهم

11

ألف أجنبى يقيم بمصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تطعيم 13 مليونا و606 آلاف و696 طفلًا بنسبة 81.4% من ضمنهم 11 ألفًا و536 من الأطفال غير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك خلال اليوم الأول والثاني للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان والتي انطلقت يوم الأحد 28 فبراير وتستمر حتى الأربعاء 3 مارس 2021، وتستهدف 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية.

ارتفاع تاريخى إيجابى فى الاستثمارات الأجنبية بالسندات المصرية بعد تراجع بسبب كورونا

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بلومبرج

حجم الحيازات الخارجية لأذون وسندات الخزانة بلغ

28.5

مليار دولار

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المالية

أدوات الدين الجديدة تخفض تكاليف الاقتراض

سجل الاستثمار الأجنبى فى الدين المصرى ارتفاعا تاريخيا، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، ليمثل بذلك عكس اتجاه التدفقات إلى الخارج فى عام 2020، والذى سببه تفشى وباء كورونا.

خريطة درجات امتحانات الترم الأول

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نتيجة صفوف النقل مكملة للفصل الدراسى الثانى

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ولا رسوب فى الامتحان الموحد

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وتحديد نتيجة الطالب بعد انتهاء اختبارات الشهور

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مصادر

لا توجد أعمال سنة بتقييمات الفترة المقبلة

بدأ طلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانى الإعدادى امتحانات الفصل الدراسى الأول، وقالت مصادر مسئولة، إن امتحان الترم الأول المجمع للطلاب ليس به نجاح أو رسوب وتحدد نتيجة الطالب بعد امتحانات الشهور خلال مارس وأبريل ومايو المقبل والتى تكون بديل لامتحانات الفصل الدراسى الثانى.

الجيش السودانى يقترب من السيطرة على آخر معاقل ميليشيات إثيوبية داخل أراضيه

قالت مصادر عسكرية سودانية، لقناة العربية الإخبارية، إن الجيش السودانى اقترب من السيطرة على آخر معاقل ميليشيات إثيوبية داخل السودان، مشيرة إلى أن القوات السودانية تقترب من منطقة برخت التي تضم مجموعات مسلحة إثيوبية.

ارتفاع الإصابات فى أمريكا وأوروبا

"

لا يتوقف

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الصحة العالمية ترفع شعار

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اللقاحات وحدها لا تكفى

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للوقاية من كورونا

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وتؤكد

الجائحة لن تنتهى فى

2021..

وتوزيع

237

مليون جرعة لـ

142

كيانا مشاركا بكوفاكس حتى مايو

شهدت عدد من الدول خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا ووفقا لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أنها المرة الأولى منذ سبعة أسابيع مما أثار قلق المنظمة الأممية وحثت جميع الحكومات والأفراد على تذكر أن "اللقاحات وحدها لن تكفي للمحافظة على الصحة والسلامة".

معهد الفلك

غرة شهر شعبان

14

مارس

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وعدته

30

يوما

كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر شعبان للعام الهجري الحالي (1442) ستوافق يوم الأحد 14 مارس الحالى، وعدته ستكون 30 يوما.

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدا وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى والصغرى

10

درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأربعاء، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ويسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة.

الكاف يختار محمود البنا حكما لمباراة الكونغو والسنغال بتصفيات أمم أفريقيا

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تعيين الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة الكونغو والسنغال المقرر لها يوم 26 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.