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أحمد المسلمانى: مركز طنطا للدراسات الاستراتيجية قوة اقتراحية تعزز التفكير العلمى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 02:28 م
أحمد المسلمانى: مركز طنطا للدراسات الاستراتيجية قوة اقتراحية تعزز التفكير العلمى الكاتب أحمد المسلمانى
الغربية - عادل ضرة

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قال الكاتب السياسى أحمد المسلمانى عضو مجلس جامعة طنطا، إن قرار مجلس جامعة طنطا بتأسيس مركز طنطا للدراسات الاستراتيجية هو قرار ينسجم مع اتجاهات الفكر العالمى ومسار الجامعات الدولية.

وأضاف المسلمانى خلال بيان له ، إن إجماع مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود زكى على البدء فى انطلاق مركز طنطا للدراسات الاستراتيجية يعد خبراً جيداً للغاية، وذلك لأن عماد نهضة الجامعات العالمية ونهضة بلدانها هى مراكز التفكير.

حيث يجب أن يعمل المخططون العلميون لخدمة قضايا العلم والتنمية ، عبر رؤى متكاملة ودراسات جادة وواقعية.

وقال المسلمانى، قد أسعدنى إعلان الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية الذى حضر الاجتماع التعاون التام مع المركز للتشاور والتشارك فى وضع الحلول والرؤى التى تتطلبها المحافظة.

واستطرد المسلمانى : إن المركز هو قوة اقتراحية سيكون بامكانه وضع تصورات داعمة لخطة الدولة، وإطلاق مبادرات اجتماعية وتنموية كمبادرة طنطا 2030 أو المحلة الكبرى 2030 أو الغربية 2030 ، فضلاً عن الإسهام فى القضايا الوطنية العامة من أجل مصر أفضل وأعظم .

 

 

 


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