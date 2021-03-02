"أبو الحاج".. أشهر سروجى خيل بالشرقية.. ترك كلية اللغات للحفاظ على مهنة أجداده

الشرقية - إيمان مهنى

عشق المهنة منذ نعومة أظافره، وتوارثها عن أجدده وترك كلية اللغات والترجمة لحبه فى مهنة سروجى الخيل، "أبو الحاج"، أشهر سروجى خيل بالشرقية، يروى لـ"اليوم السابع"، رحلتة كفاحه وحبه لمهنة أجداده.

يقول محمود عبد العزيز وشهرته أبو الحاج: عشقت المهنة منذ نعومة أظافرى وأعمل بجوار والدى فى محل منذ عام 1930، وتركت الدراسة فى كلية اللغات والترجمة بعد أن وصلت للفرقة الثالثة فيها، من أجل التفرغ للمهنة، ونجحت فى تحقيق طموحى من خلال تطوير التصنيع، وكذلك إتمام تعليم أبنائى الأربعة، الكبرى حاصلة على بكالوريوس هندسة والثانية بكالوريوس تربية، أما الثالث هو يوسف طالب بكلية الزراعة والذى اختارها عن كلية الحاسبات والمعلومات من أجل عشقة المهنة فهو يساعدنى ويطمح أن يؤسس مزرعة خيول عربية، أما الرابع طالب ثانوية عامة وطفلتين بالإعدادى.