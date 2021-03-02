اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"أبو الحاج".. أشهر سروجى خيل بالشرقية.. ترك كلية اللغات للحفاظ على مهنة أجداده

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:30 م
"أبو الحاج".. أشهر سروجى خيل بالشرقية.. ترك كلية اللغات للحفاظ على مهنة أجداده عم محمود أبو الحاج
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عشق المهنة منذ نعومة أظافره، وتوارثها عن أجدده وترك كلية اللغات والترجمة لحبه فى مهنة سروجى الخيل، "أبو الحاج"، أشهر سروجى خيل بالشرقية، يروى لـ"اليوم السابع"، رحلتة كفاحه وحبه لمهنة أجداده. 

يقول محمود عبد العزيز وشهرته أبو الحاج: عشقت المهنة منذ نعومة أظافرى وأعمل بجوار والدى فى محل منذ عام 1930، وتركت الدراسة فى كلية اللغات والترجمة بعد أن وصلت للفرقة الثالثة فيها، من أجل التفرغ للمهنة، ونجحت فى تحقيق طموحى من خلال تطوير التصنيع، وكذلك إتمام تعليم أبنائى الأربعة، الكبرى حاصلة على بكالوريوس هندسة والثانية بكالوريوس تربية، أما الثالث هو يوسف طالب بكلية الزراعة والذى اختارها عن كلية الحاسبات والمعلومات من أجل عشقة المهنة فهو يساعدنى ويطمح أن يؤسس مزرعة خيول عربية، أما الرابع طالب ثانوية عامة وطفلتين بالإعدادى.

سروج خيل

القيسارية

اخبار الشرقية

محافظة الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة