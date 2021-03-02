اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:11 م
خالد صلاح
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"آلروسا" لإنتاج الماس فى روسيا تخطط لإنتاج 31.5 مليون قراط فى 2021

الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:53 م
"آلروسا" لإنتاج الماس فى روسيا تخطط لإنتاج 31.5 مليون قراط فى 2021 ألماس ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت شركة "آلروسا" الروسية، أكبر منتج للماس في البلاد، أنها تخطط لإنتاج 31.5 مليون قيراط من الماس في عام 2021، وذكر بيان للشركة اليوم الثلاثاء، أن المبيعات ستعتمد في عام 2021 على الطلب الحقيقي في السوق وتوافر مخزونات الماس الخام

وكانت الشركة الروسية أعلنت في نوفمبر الماضي عن خطط لإنتاج حوالي 28-30 مليون قيراط من الماس في عام 2021.

وأنتجت الشركة العام الماضي 30 مليون قيراط، وبالتالي فإن حجم الإنتاج هذا العام قد يزيد بنسبة 5 بالمئة

يُذكر أن شركة "آلروسا" هي أكبر منتج للماس في روسيا، ويمثل إنتاجها 95 بالمائة من الإنتاج الروسي، و27 بالمائة من إنتاج الماس في العالم.

وتقوم الشركة بأعمال التنقيب واستخراج الأحجار الثمينة في كل من جمهورية ياقوتيا ومقاطعة أرخانغيلسك بشمال شرقي وشمال غربي روسيا، عن طريق تطوير 11 أنبوبا للكمبرلايت و 16 حقل طمي. وفي عام 2020 وصلت مبيعات الألماس الخام والمصقول للشركة إلى 2.802 مليار دولار.
 

 


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