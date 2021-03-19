16 نصيحة مرورية تحميك من الحوادث عند القيادة فى الشبورة

كتب عبد الرحمن سيد

أوصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، بمجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات فى فترة ظهور الشبورة المائية.

يأتى ذلك فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات بالطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الارصاد الجوية .

وتشمل قائمة النصائح والإرشادات ما يلى:

تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية. إضاءة جميع أنوار السيارة بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض. استخدام أنوار الشبورة إن وجدت. استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير. فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف الماء داخلها. سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به. استعمال مساحات المطر. استخدام آلة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك. عدم التوقف في منطقة الشبورة. في حالة تعطل سيارتك بمنطقة الشبورة اسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر. الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة. مضاعفة مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك. السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء. عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى. اتباع نصائح رجل المرور حتى تصل سالما. عند وجود أعطال يرجى الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000.