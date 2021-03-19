وكيل "صحة البحر الأحمر" يتابع توافر الأدوية والأكسجين بالمستشفيات

وكلف وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع، مديرى الادارات بتكثيف المرور الدوري على جميع المنشآت الصحية ومتابعة الخطط الموضوعة لذلك والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وتوفير المخزون الاستراتيجي للمستشفيات المركزية والوحدات الصحية والاطمئنان على سلامة جميع الأجهزة وتوافر الأكسجين.

كذلك أكد حسب بيان للمديرية علي توافر الطعوم والأمصال وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته وتواجد أفراد الأطقم الطبية ملتزمون بالزي الرسمي والواقيات الشخصية

كما تم مناقشة مؤشرات الأداء بجميع المستشفيات وكيفية التعامل مع المرضى وحسن استقبال المرضى، ومناقشة آخر مستجدات الوضع الحالى لاستقبال المستشفيات لحالات اشتباه كورونا من المترددين عليها وايضا تم مراجعة ارصدة الاكسجين بالمستشفيات والتى يتم متابعتها على مدار الساعة.

وأوضح بيان مديرية الصحة، أنه تم مراجعة الأجهزة الطبية وحالتها بالمستشفيات وماتم من اجراءات حول صيانة الأجهزة وتم مناقشة تقارير المرور وما تم من إجراءات لتلافى السلبيات، كذلك التنسيق بين إدارة الرعاية الأساسية والعلاج الحر لمتابعه حالات العزل المنزلى، والتنسيق مع المستشفيات والعيادات الخاصة .

والتنبيه بتكثيف دور الرائدات الريفيات بحملات توعية من منزل الى منزل بأهمّيّة الإجراءات الاحترازية وارشادات مكافحه العدوى والنظام الغذائيّ المناعى مع الدعم النفسي لهم ولذويهم.