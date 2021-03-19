وزير الطيران يتفقد أعمال التطوير بمطارى طابا والطور.. صور

كتبت رحاب نبيل

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بزيارة تفقدية لمطارى طابا والطور بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة أعمال التطوير بالمطارين والإطمئنان على مدى جاهزيتهما لإستقبال الرحلات السياحية من مختلف أنحاء العالم، و كذا متابعة الإجراءات الاحترازية و الوقائية المطبقة داخل المطارين، كما تفقد برج المراقبة بمطار الطور والتقي بعدد من العاملين بالمطار، حيث يعد مطاري طابا والطور من المطارات الواعدة في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى جمهورية مصر العربية.

وتأتي هذه الجولة علي هامش زيارة وزير الطيران المدني لمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء ضمن وفد وزاري للمشاركة في فعاليات الإحتفال بإحياء الذكرى الثانية و الثلاثين لإسترداد أرض طابا الغالية، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة ومجموعة من مشايخ قبائل سيناء وكذا عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال الزيارة، أعرب وزير الطيران المدنى عن سعادته بالمشاركة في هذه الإحتفالية الهامة مشيداً بدور رجال القوات المسلحة البواسل و تضحياتهم الثمينة لاسترداد جزء غالى من أرض الوطن و هي أرض سيناء الغالية.

واضاف منار، أن القيادة السياسية تضع على رأس أولوياتها تنمية سيناء من خلال تنفيذ عدداً من المشروعات الكبرى فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية، هذا بجانب ربط أرض سيناء بكافة محافظات مصر عبر الأنفاق الجديدة والتى سوف تساهم بشكل كبير فى تغيير خريطة السياحة المصرية أمام العالم.