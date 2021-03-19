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وزيرة خارجية السودان تبدأ جولة إفريقية لشرح موقف الخرطوم من "سد النهضة"

الجمعة، 19 مارس 2021 11:45 م
وزيرة خارجية السودان تبدأ جولة إفريقية لشرح موقف الخرطوم من "سد النهضة" الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان
أ ش أ

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بدأت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، اليوم الجمعة، زيارة إلى جزر القمر، وذلك فى إطار جولة إفريقية لشرح موقف السودان حول ضرورة إبرام اتفاق ملزم وقانونى حول سد النهضة، والتحذير من عملية الملء الثانى لبحيرة السد وخطورته على السودان.

 

ووصلت وزيرة الخارجية السودانية، إلى جزر القمر، وكان فى استقبالها ظهير ذو الكمال وزير خارجية جزر القمر، حيث أجريا مباحثات حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى كافة المجالات.

 

ومن المقرر أن تلتقى الدكتورة مريم الصادق المهدي، خلال هذه الزيارة رئيس جزر القمر غزالى عثماني.

 

يشار إلى أن جزر القمر تمثل دول شرق أفريقيا فى مجلس الاتحاد الإفريقى الذى يرعى مفاوضات سد النهضة.

 

 


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مريم الصادق

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